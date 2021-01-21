На момент скоєння злочину чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння.

У Києві поліція затримала чоловіка за вбивство трьох цуценят, йому повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з тваринами і загрожує до 8 років позбавлення волі.

Читайте такожУ Львові чоловік покинув собаку на морозі і залишив записку (відео)Про це йдеться в повідомленні на сайті Національної поліції в місті Києві.

Зазначається, що до столичної поліції по спецлінії 102 надійшло повідомлення від жителя Голосіївського району про вбивство його цуценят.

За словами слідчої Голосіївського управління поліції Юлії Кустової, фігурантом виявився брат потерпілого. "Зловмисник знаходився у квартирі разом зі своїм 43-річним братом та знайомою. Коли на декілька хвилин фігурант залишився у квартирі один з чотирма цуценятами, то почав по одному їх душити. Так він вбив три собаки, ще одну вдарив рукою. Остання госпіталізована до ветлікарні з травмою хребта. Свої дії чоловік пояснює тим, що цуценята йому набридли", - розповіла вона.

Патрульні поліцейські провели тестування правопорушника на драгері, який показав результат 1,98 проміле алкоголю.

30-річного киянина затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він раніше судимий за незаконне поводження зі зброєю.

"Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу ("жорстоке поводження з тваринами"), а також ми звернулись до Голосіївського районного суду для обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - додала слідча.

Зловмиснику загрожує покарання від 5 до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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Автор: Тетяна Поляковська