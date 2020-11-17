Конструкцію прикрашає 250 грамів чистого золота і понад 3,5 тисячі чорних і білих діамантів.

Ізраїльська компанія завершила роботу над коштовною захисною маскою. Її вартість сягає 1,5 мільйона доларів.

Читайте такожЯк пошити медичну маску власноруч: прості способи (відео)Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Конструкцію, до якої можна вставити одноразовий респіратор, прикрашає 250 грамів чистого золота і понад 3,5 тисячі чорних і білих діамантів.

Імені замовника виробники не розголошують, однак відомо, що це - бізнесмен з Лос-Анджелеса. Він домовився про виробництво найдорожчої у світі маски, аби підтримати ізраїльську компанію, де працює 1,5 сотні людей, під час пандемії.

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Автор: Людмила Жерновська