У офіційному парламентському виданні "Голос України" опублікували закон про мобілізацію.

Парламентське видання "Голос України" опублікувало ухвалений нещодавно закон про мобілізацію.

Текст закону опубліковано на сайті "Голосу України". Йдеться про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" (№ 3633-IX).

Цей закон набирає чинності через один місяць з дня, наступного за днем його опублікування, окрім деяких окремих положень.

Закон про мобілізацію в Україні - останні новини

11 квітня Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Перед цим народні депутати проголосували, зокрема за вилучення із законопроекту норми про демобілізацію, яка була в першому читанні. Вона передбачала звільнення зі служби військових, які загалом відслужили 36 місяців під час дії воєнного стану.

15 квітня закон було повернуто з підписом голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, а 16 квітня закон про мобілізацію підписав президент Володимир Зеленський.

Зі свого боку Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що "це найкращий варіант, на який ми могли сподіватися".

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