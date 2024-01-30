Строкову службу пропонують замінити базовою військовою підготовкою.

30 січня Кабінет міністрів України передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію. У ньому, зокрема, пропонують скасувати строкову службу.

Про це йдеться у тексті законопроекту, опублікованому на сайті Верховної Ради. Строкову службу пропонують замінити базовою військовою підготовкою.

Відомо, що така підготовка буде включена до програми установ вищої освіти всіх форм власності для чоловічої статі як окрема дисципліна з метою здобуття навичок та вмінь, необхідних для війни. Жінки також можуть проходити таку підготовку – на добровільних засадах.

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Відповідно до законопроекту, на базову військову підготовку будуть направлятися чоловіки з 18 до 24 років. Рік проходження служби вони зможуть обирати самостійно, але лише до досягнення 24 років.

Водночас звільняються від проходження базової військової підготовки громадяни, які визнані за станом здоровʼя непридатними до військової служби, до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах, уже проходили військову службу.

Законопроект про мобілізацію: інші оновлення

В представленій Кабміном оновленій версії законопроекту про мобілізацію пропонується, зокрема, звільнення від військової служби людей з інвалідністю всіх груп.

Крім того, добровольці по мобілізації матимуть відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації. Після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації.

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