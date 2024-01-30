Накладати обмеження на ухилянтів у оновленій версії законопроекту про мобілізацію пропонують через суд.

У вівторок, 30 січня 2024 року, Кабінет Міністрів України схвалив і передав до Верховної Ради оновлену версію законопроекту про мобілізацію.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. Зазначається, що коментарі та зауваження до законопроєкту враховані спільно з Генеральним штабом, Урядом та народними депутатами.

"Цей законопроєкт визначає прозорі правила мобілізаційного процесу, а також необхідне врегулювання прав військовослужбовців та військовозобовʼязаних", – йдеться у повідомленні.

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У Міноборони розповіли про основні положення оновленого законопроекту:

визначається чіткий термін служби на період воєнного стану;

на період воєнного стану; люди з інвалідністю всіх груп - звільнені від військової служби;

добровольці по мобілізації мають відстрочку на 2 місяці для вирішення особистих питань і підготовки до мобілізації;

надається щорічна основна відпустка під час дії военного стану, протягом календарного року може надаватися частинами. Не менше 15 календарних днів;

під час дії военного стану, протягом календарного року може надаватися частинами. Не менше 15 календарних днів; військовослужбовці, звільнені з полону - отримають додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення, якщо вони вирішили продовжити службу;

після мобілізації всі громадяни проходять обов'язкову військову підготовку терміном у 2-3 місяці . Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації;

. Людина не може бути відправлена одразу на фронт після мобілізації; строкова служба скасовується . Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігаеться її робоче місце, чого заразнемає в чинному законодавстві;

. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Людина віком 18-24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займатиме максимум 5 місяців, при цьому за людиною зберігаеться її робоче місце, чого заразнемає в чинному законодавстві; людині не потрібно буде йти в ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або в ЦНАП. Електронний кабінет буде створений на базі реестру військовозобов'язаних "Оберіг";

можна переїжджати в інші міста без дозволу ТЦК . Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою;

. Після переїзду потрібно буде стати на облік за новою адресою; облік для всіх. Виключається право на відстрочку від призову у державних службовців, працівників БЕБ, ДБР, Державної виконавчої служби. Працівники Нацполу, ДБР, НАБУ, прокуратури, БЕБ, Служби судової охорони та патронатної служби більше не матимуть відстрочки;

державні службовці бронюються як всі. Категорія "Б" та "В" – 50% від військовозобов'язаних в певному органі;

голови міських та селищних рад, територіальних громад – мають бронь. Військовозобов'язані, які працюють на посадах в органах місцевого самоврядування – 50% від військовозобов'язаних;

грошове забезпечення мінімум 20 тис. грн за місяць без врахування додаткової винагороди. Додаткова винагорода на період дії военного стану від 30 до 100 тис. грн.

Обмеження для ухилянтів

Примітно, що накладати обмеження на ухилянтів в оновленій версії законопроекту про мобілізацію пропонують через суд, тоді як у початковій версії документа їх директивно міг запроваджувати ТЦК. На військовозобов'язаного можуть накласти такі обмеження:

тимчасове обмеження у праві на виїзд за межі України;

тимчасове обмеження фізичної особи у праві керування транспортним засобом;

накладення арешту на кошти та інші цінності фізичної особи, які перебувають на рахунках та на зберіганні в банках чи інших фінансових установах, небанківських постачальниках платіжних послуг, або на електронні гроші, що зберігаються на електронних раманцях в емітентах епектронних грошей, на рахунках у цінних паперах депозитарних установ.

Суд розглядає вимогу військкомату протягом 15 днів, скарга на відмову у відкритті справи прийматиметься протягом 10 днів. Якщо сторони не з'явилися до суду, справа розглядатиметься у письмовій формі.

Обмеження на ухилянтів накладатимуться на строк до виконання такою особою вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо виконання обов'язків військовозобов'язаним, резервістом.

Повістки

У законопроекті передбачено, що повістки приходитимуть також в електронний кабінет призовника.

Зазначається, що громадяни будуть зобовʼязані:

реєструвати електронний кабінет призовника—військовозобов'язаного;

проходити медичний огляд для визначення придатності до служби згідно з рішенням ВЛК.

Інші важливі моменти

Водночас у новому законопроєкті виключена норма захисту від призову для тих, хто мають дружину (чоловіка, чи батьків) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи за умови, що такі особі не мають інших працездатних осіб.

Також у законопроекті прописано необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це потрібно на період мобілізації усім громадянам віком від 18 до 60 років, що перебувають на обліку (чи зняті з нього).

Призовний вік знизять з 27 до 25 років.

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