Йдеться про конфлікт, який виник між пасажиркою Євгенією Краплюк та літнім "полковником у відставці" у поїзді "УЗ", який рухався за маршрутом Львів-Київ. За версією Краплюк, вона стала жертвою домагань.

В "Укрзалізниці" зреагували на конфлікт, який виник між пасажиркою Євгенією Краплюк та літнім "полковником у відставці".

Йдеться про інцидент, який стався в одному з вагонів "УЗ" у потязі, який 8 червня прямував маршрутом Львів-Київ. Раніше Краплюк у своєму відеозверненні розповіла про неприємний інцидент: коли її літній сусід по пасажирському місцю почав робити сексуальні натяки, а на прохання Краплюк змінити місце у поїзді, щоб уникнути домагань - провідник порадив їй до цього "звикати".

У відповідь на це в "УЗ" підкреслили, що прагнуть неупередженого розгляду цієї справи. Там згадують, що за версією поїзної бригади, конфлікт стався через те, що пасажирка спілкувалася російською мовою.

Кажуть, що застосують дисциплінарні заходи до провідника, якщо ця версія не підтвердиться, а слова жінки щодо сексуальних домагань вдасться довести.

Там вказали, що мають чіткий алгоритм для розслідування конфліктів та непередбачуваних ситуацій під час руху поїзда. Перше - пасажир має звернутися до провідника або начальника поїзда з відповідною скаргою, щоб ті втрутились в ситуацію. Друге - в разі можливості, фіксація того, що відбувається, на камеру чи фото. Третє - виклик правоохоронців, який має здійснити бригада поїзда на найближчій на шляху станції.

"Якщо на якомусь з етапів процес іде не за алгоритмом, то пасажир може одразу звернутись до контактного центру УЗ за номером 0800 503 111 зі скаргою на ситуацію, що дозволить нам оперативно втрутитись і вирішити проблему", - зазначає "УЗ".

Також там нагадали українцям, що поїзд - це засіб пересування, а не місце для знайомств, й закликали суспільство свідомо та коректно відноситися один до одного.

Скандальна ситуація в одному с потягів "УЗ"

Нагадаємо, що про скандал з пасажиркою Євгенією Краплюк стало відомо 17 червня. Жінка зазначає, що стала жертвою домагань з боку свого літнього сусіда в купе. Це сталося під час подорожі з Львова до Києва 8 червня. Чоловік питав Євгенію, чи можна її поцілувати та казав "що бог послав йому жіночку". Також на своє виправдання він зазначав, що коли прокинувся, побачив, що Євгенія "лежить як розщепенка, напевно в очереті народилася". Дід стверджував, що він "кіборг" та "полковник у відставці".

Жінка у своєму відеозверненні зазначила, що, перше, намагалася змінити місце в вагоні поїзда, звернувшись до провідника. Але, за словам Євгенії, той їй відмовив, сказавши, що після війни таких "кіборгів" в Україні буде дуже багато, тому потрібно звикати. Також відмову аргументували дефіцитом вільних місць в поїзді.

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