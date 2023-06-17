В "Укрзалізниці" постраждалій відповіли, що проводять службове розслідування.

У потязі "Київ - Львів" стався неприємний інцидент - пасажир одного з вагонів почав робити сексуальні натяки жінці, яка їхала з ним в одному купе. Усі прохання постраждалої надати їй інше місце, зважаючи на непередбачувані обставини, провідник проігнорував і додав, щоб вона до такого "звикала".

Про інцидент у соцмережах повідомила сама пасажирка Євгенія Краплюк. Вона розповіла, що 8 червня зайшла в потяг, який вирушав до Києва. У купе перебував тільки один літній чоловік, який, прокинувшись, одразу почав робити їй непристойні натяки.

"Він прокидається і говорить: "О, бог послав мені жіночку. Можна вас поцілувати?" - згадує постраждала.

Сам пасажир стверджував, що він, мовляв, "кіборг" і "полковник у відставці", і що йому такі речі вже дозволено. "Потім, коли він вже ходив і розбудив весь вагон, він сказав: "А що мені треба було робити? Я прокинувся, а вона лежить як розщепенка, напевно в очереті народилася", - додала Євгенія.

Пасажирку прихистили троє жінок з сусіднього купе. Євгенія викликала провідника, щоби він дозволив їй пересісти на інше місце, але той їй відмовив, аргументуючи тим, що усі місця, мовляв, вже розкупили.

"А потім він (провідник - УНІАН) до нас зайшов в купе і сказав: "Взагалі-то звикайте, скоро таких кіборгів з війни повернеться дуже багато, в них у всіх з "кукухою" буде не все гаразд, і такі ситуації будуть траплятися на кожному кроці", - поскаржилась жінка.

Окремо Євгенія зауважила, що її кривдник попри чималу відстань пройденого потягом шляху був без речей. Стверджується, що пасажира вже опізнали львів'яни - він, за їхніми словами, поводиться неадекватно.

В "Укрзалізниці" Євгенії відповіли, що проводять службове розслідування.

"Укрзалізниця" - гучні скандали з домаганнями

На українській залізниці час від часу спалахують скандали між пасажирами та працівниками "Укрзалізниці". До прикладу, ще в березні провідника УЗ звинуватили у тому, що він ляснув дівчину по сідницях.

А у 2020-му в поїзді "Маріуполь-Київ" невідомий чоловік, вдягнений лише у труси, пробрався до купе, де перебувала жінка зі сплячим сином і заблокував двері. Він побив жінку, а потім намагався її зґвалтувати.

Через ризики нових домагань на сайті ОП зареєстрували петицію про запровадження жіночих купе, що компанія зустріла привітно і вже прозвітувала про запуск спецвагону для жінок. Втім, і тут не обійшлося без "нюансів".

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