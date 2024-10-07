Залишили росіян без Скабєєвої: українські хакери вимкнули головні рупори Кремля

Не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне.

Українські хакери "привітали" Путіна з днем народження, здійснивши масштабну атаку на всеросійську державну телевізійну і радіомовну компанію.

Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела. За словами співрозмовників агентства, з самого ранку припинили онлайн-мовлення основні пропагандистські телеканали: "Росія 1", "Росія 24", "Росія культура", РТР "Планета" та більш ніж 20 інших.

"За нашою інформацією, на болотах не працює не тільки онлайн-мовлення цих телеканалів, але й телевізійне. Працівники компанії скиглять, що "знищена вся інформація на серверах, навіть резервні копії, не працює онлайн-мовлення і внутрішні сервіси, немає навіть інтернету та телефонії", - заявили джерела.

Відео дня

Відповідальність взяло на себе анонімне проукраїнське хакерське угруповання Sudo rm-RF, яке вже неодноразово потужно било по РФ.

Хакерські атаки на об'єкти в РФ

Наприкінці вересня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони здійснили хакерську атаку на два російські банки.

Хакерської атаки зазнали банки "Московський кредитний банк" та "Россельхозбанк". Унаслідок кібератаки не працювали мобільні додатки цих банків, і було порушено роботу сайтів фінустанов.

Наші джерела у спецслужбах інформували, що техпідтримка ворожих банків не змогла визначити навіть приблизний час, за який зможе відновити роботу інтернет-сервісів, та додали, що хакерські атаки по фінансовій системі Росії будуть здійснюватися до тих пір, поки українську землю не покине останній загарбник.

Вас також можуть зацікавити новини: