Атаковано, зокрема, "Россельхозбанк", дізналися журналісти.

Триває війна в Україні, кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили хакерську атаку на два російські банки.

Хакерської атаки зазнали банки "Московський кредитний банк" та "Россельхозбанк", повідомили УНІАН джерела у спецслужбах. Унаслідок кібератаки не працювали мобільні додатки цих банків, і було порушено роботу сайтів фінустанов.

Співбесідники додали, що техпідтримка ворожих банків не змогла визначити навіть приблизний час, за який зможе відновити роботу інтернет-сервісів.