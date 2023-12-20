Переважна більшість учасників опитування негативно ставиться до можливої відставки Залужного.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, начальник Головного управління розвідки Міністерства оброни України Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський користуються високою довірою у українців. Про це свідчать результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Зазначається, що учасникам опитування ставилося запитання про те, наскільки вони довіряють чи не довіряють українським публічним діячам. У переліку прізвищ були Залужний, Буданов та Сирський (проте без опису їхніх посад чи роду діяльності, тобто лише ім’я та прізвище).

"Як можна бачити, усі три зазначені військові командувачі користуються високою довірою населення, а різниця у частках довіри є більшою мірою наслідком різного рівня обізнаності про них. Так, серед загалом усіх респондентів 92% довіряють В. Залужному, 60% - К. Буданову (але 18% не знають його), 33% - О. Сирському (але 48% не знають його)", - повідомили соціологи.

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У перерахунку до тих, хто знає цих командувачів, 94% довіряють Залужному, 73% довіряють Буданову і 63% довіряють Сирському. Водночас рівень недовіри серед тих, хто їх знає, становить 5% для Залужного, 24% - для Буданова та 29% - для Сирського.

Зауважується, що у всіх регіонах ситуація досить подібна і у всіх регіонах військові командувачі користуються досить високою довірою.

Водночас у те, що між президентом України Володимиром Зеленським та Залужним можуть бути певні розбіжності чи тертя, вірять 43% українців. Утім з них лише 8% вважають, що ситуація дуже серйозна, а решта 35% вважають ці непорозуміння не дуже серйозними. Взагалі не вважають, що є певний конфлікт, - 39%, а 18% не змогли визначитися зі своєю думкою. У всіх регіонах погляди респондентів з цього питання також досить подібні.

Крім того, зазначається, що переважна більшість респондентів - 72% - негативно поставилися б до відставки Залужного. "Лише 2% респондентів поставилися до цього позитивно. Ще 21% мають нейтральне сприйняття цього, а 5% не змогли сформулювати свою думку", - йдеться у результатах опитування.

Серед респондентів, які довіряють Зеленському, 71% поставилися б негативно до рішення звільнити Залужного (і лише 3% поставилися б до цього позитивно). У всіх регіонах більшість населення критично ставиться до відставки Залужного.

*** Упродовж 4-10 грудня КМІС провів всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус". Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів було опитано 1 тис. 200 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (окрім Криму). Опитування проводилося з громадянами України віком від 18 років, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%.

Кому довіряють українцї - попередні опитування

Як повідомляв УНІАН, раніше було опубліковане опитування КМІС, згідно з яким серед українці знизився рівень довіри до чинного уряду та парламенту.

За даними опитування, абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили - як і в грудні 2022 року, так і зараз, їм довіряють 96% опитаних. Крім того, 88% українців довіряють Залужному (не довіряють - лише 4%). Більшість українців - 59% - водночас довіряють і Залужному, і президенту України Володимиру Зеленському. У порівнянні з груднем 2022 року частка тих, хто довіряє Верховній Раді, знизилася з 35% до 15%, а частка тих, хто не довіряє, - зросла з 34% до 61%. Довіра до уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра - зросла з 19% до 44%.

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