Чоловік, який заповів величезну суму Залужному та вишам, - екс-працівник компанії Microsoft, він - уродженець Вінницької області.

Українець з американським паспортом Григорій Степанець заповів 1 мільйон доларів головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та по 2 мільйони двом українським вишам - Києво-Могилянській академії та Українському Католицькому університету.

Залужний вже пожертвував отриману спадщину на ЗСУ. А от що з грошима робитимуть університети й хто такий пан Григорій Степанець, розповів в ефірі "1+1" доктор філософії та викладач Києво-Могилянської Академії Михайло Винницький.

За словами Винницького, Степанець - велика людина, гроші якої додадуть жару в нашу майбутню перемогу над окупантами. Григорій - екс-працівник компанії Microsoft, він - уродженець Вінницької області, а освіту отримував у Москві.

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"Він був фактично одним з основоположників програмного забезпечення Microsoft, тому що він приєднався до цієї компанії у 1989-му році", - розповідає доктор філософії.

Для того, щоб Україна стала справді успішною, каже Винницький, Степанець вирішив, що двом таким найкращим університетам варто залишити таку спадщину. Виші дуже вдячні йому за такий внесок.

Донат Залужного на ЗСУ

Раніше видання The New York Times повідомило, що головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний задонатив на армію 1 мільйон доларів. Кошти він отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

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