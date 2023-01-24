Кошти головнокомандувач отримав у спадок від американця українського походження.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний задонатив на армію 1 мільйон доларів. Кошти він отримав у спадок від американця українського походження Григорія Степанця.

Як пише The New York Times, цю інформацію журналістам підтвердили як у родині Степанця, так і в прес-службі Генштабу.

Журналісти зазначили, що загалом протягом 2022 року українці задонатили на армію 22,3 мільярда гривень. Це біля 500 мільйонів доларів. Натомість благодійні внески всередині нашої країни, спрямовані на гуманітарну допомогу, склали 920 мільйонів гривень, або 20 мільйонів доларів.

Відео дня

Крім того, гроші на ЗСУ передають чимало підприємців. Ресторани ж пропонують відвідувачам жертвувати невеликі суми військовим під час оплати рахунку.

Видання нагадало, що збором донатів для армії опікуються також громадські організації. На ці кошти здійснюються закупівлі бронежилетів, окулярів нічного бачення, інфрачервоних прицілів та іншого обладнання.

Війна в Україні: останні новини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц погодився на передачу Україні бойових танків Leopard після багатомісячних дискусій з союзниками.

Військовий експерт Михайло Самусь вважає, що на даний час йдеться про надання Україні міжнародними партнерами десь 300 танків, але поки що це теоретично.

Новини надходять і з передової. Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міноборони України за підтримки військових Збройних сил вдерлися в тил окупантів на Херсонщині. Група спеціального призначення провела розвідувальний рейд у районі Нової Каховки у ніч з 23 на 24 січня.

Водночас зʼявилися подробиці щодо зниклих на початку січня в Донецькій області британських волонтерів. Вони були вбиті при спробі гуманітарної евакуації з Соледара.

Вас також можуть зацікавити новини: