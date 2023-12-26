При цьому можливості з прийому військовозобов'язаних не втрачені.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний відзначає, що незадоволений поточною роботою територіальних центрів комплектування. Про це він сказав на брифінгу в Києві.

"Що стосується територіальних центрів комплектування, то станом на сьогоднішній день, чесно скажу, що роботою їхньою я поки що незадоволений. Відповідно, якби я був нею задоволений, то ми б зараз не обговорювали саме питання цього законопроєкту ("Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби")", - відзначив Залужний.

За його словами, треба розуміти, що ті, хто працює в ТЦК - це окрема спеціальність.

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"За свої 30 років служби єдине (місце), де я не хотів би служити, це у територіальному центрі комплектування. Необхідно мати певний набір знань, навичок, і найбільш головне - набір умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов'язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогодні, я хочу сказати, що можливості по прийому особового складу в ТЦК ми не втратили", - повідомив Залужний.

На його переконання, завдання з мобілізації необхідної чисельності військовозобов'язаних буде виконано.

"Ми прослідкували, щоби ті ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією цього процесу безпосередньо в ТЦК, залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням справимося. Що стосується безпосередніх керівників скажімо так, робота йде далі, і станом на зараз, деяких керівників ми вже змінюємо", - наголосив Залужний.

Водночас, він переконаний, що ТЦК продовжують працювати і виконувати свої завдання.

Робота ТЦК в Україні

У Чернівцях співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) напали на чоловіка. На кадрах видно, що перехожий почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.

Місцеві ЗМІ також зазначають, що інцидент трапився в момент, коли співробітнки ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку.

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