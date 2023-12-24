Інцидент трапився прямо на вулиці в момент, коли співробітнки ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку.

У Чернівцях співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) напали на чоловіка. Про це повідомляє Telegram-канал "Хороші Чернівці" і публікує відповідне відео.

На кадрах видно, що перехожий почав тікати. Працівники ТЦК наздоганяли його і били по руках прикладами автоматів.

Місцеві ЗМІ також зазначають, що інцидент трапився в момент, коли співробітнки ТЦК намагалися вручити чоловіку повістку.

Подія обурила користувачів мережі. Більшість вважає дії працівників ТЦК неправомвірними.

"А де ті, адекватні, які казали "прошу вибачення, ось моє посвідчення, чи могли б ви показати вашу прописку та військовий білет"?, "Палками не можна, автоматом Зе не забороняв", "Скоро на вулиці підійдуть одразу бити: оглушив - пощастило, значить є жертва на сьогодні"- пишуть у дописах користувачі.

Мобілізація в Україні - останні новини

Міністр оборони Рустем Умєров розповів, чому знадобився новий закон щодо мобілізації в Україні. Він зазначив, що мобілізація була "демонізована" і служба батьківщині сприймається як "покарання". Очікувана ж реформа, вважає урядовець, має змінити цю ситуацію.

"Ми готуємо матрицю відповідальності, або матрицю мобілізації, яка має бути зрозуміла суспільству. Головний меседж — як можна зайти в периметр для служіння країні, що буде, коли ти зайдеш в нього, як ми тебе будемо тренувати, як ти будеш їхати на злагодження, які будуть відпустки і коли, як ти закінчиш служити і вийдеш з цього периметру, доки йде війна", – сказав Умєров.

Також Умєров розповів про мобілізацю чоловіків призовного віку за кордоном. Він вважає, що українців, які хочуть служити своїй нації, набагато більше, ніж тих, які хочуть уникнути цього.

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