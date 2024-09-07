Заручники хвороб і прикордонників: чому Україна випускає за кордон тільки "ухилянтів"

Мирослав Олешко, Спартак Субота, Руслан Ханумак, Артем Дмитрук без проблем перетнули кордон України. Для решти чоловіків у держави існує якийсь інший закон. УНІАН розбирався, що не так з його трактуванням щодо осіб, які не підлягають мобілізації.

Уявіть ситуацію: десь в Європі відбувається донорська конференція по залученню коштів в Україну. Ви – громадянин України, багато років непридатний до служби в лавах Сил оборони, приміром, через інвалідність, проте ваші, як то кажуть, скіли дозволяють допомагати країні інакше: долучаючись до названих конференцій, перевозячи потрібну допомогу через кордон тощо.

Ви задовго до "мобілізаційного закону" відмітились в ТЦК та СП, маєте на руках посвідчення про інвалідність, довідку МСЕК та всі інші документи, які держава вимагає для того, щоб дозволити громадянину перетин кордону. Ба більше, ви з 2022-го вже неодноразово їздили "туди" й "назад" - тобто, не тікали, повертались.

Організатори події погоджуються покрити усі видатки на ваше перебування в Європі, придбали вам квитки, але… На кордоні ви неочікувано отримуєте відмову. Причина, яку озвучують співробітники Державної прикордонної служби: окрім повного пакета документів, які ви вже неодноразово вчасно готували під такі поїздки та надавали на кордоні, ви ще маєте надати витяг з ТЦК про відстрочку від мобілізації. На початку липня про цю "новелу" публічно заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Але чи законна така вимога? І що з нею не так? Давайте розбиратись.

Дивна вимога

З початку повномасштабного російського вторгнення для чоловіків в Україні кордон закритий. Звісно, законодавство передбачає, що виїжджати за межі країни можуть чоловіки старше ніж 60 років. Окрім них – ті, хто мають право на відстрочку чи не підлягають призову. Доказом цього слугує цілий список документів, які людина пред’являє на кордоні. А загалом, всі підстави перетину кордону для чоловіків регламентуються постановою Кабміну №57 (зі змінами).

Як розповів УНІАН юрист "гарячої лінії" ГО Fight For Right, яка бореться за дотримання прав людей з інвалідністю в Україні, Ярослав Бочко, перші зміни до правил перетину кордону через впровадження в країні воєнного стану з’явились лише наприкінці березня 2022-го. До цього моменту чіткого нормативно-правового регулювання цього питання просто не існувало.

"Однак проблем не було. Працівники прикордонної служби в цей час користувались своєю правосвідомістю: якщо бачили особу з інвалідністю, яка мала намір перетнути кордон, то пропускали на підставі посвідчення щодо інвалідності, або довідки МСЕК, якщо вона була. Пізніше просили документ про те, що особа виключена з військового обліку", - зазначив він.

Ситуація почала змінюватись (і не на краще) в грудні 2023 року. За словами Ярослава Бочка, тоді до нього вперше звернулись з проблемою перетину українського кордону, коли на руках є всі потрібні для цього документи.

"Почали додатково просили документ, в якому було б указано, що дана особа має відстрочку від призову", - додав юрист.

"Проблема" полягає в тому, що люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Тому, до речі, не мають відстрочки від мобілізації через бронювання (бо їх не можна забронювати). І тому, збираючи потрібні для виїзду за кордон документи, нікому в голову не приходило запитувати в ТЦК та СП спеціальний витяг про відстрочку від мобілізації – він їм просто був не потрібен через наявність інших верифікованих в військкоматах документів, що посвідчували неможливість мобілізації (окрім випадків, коли особа хоче піти служити добровільно).

Правила і виключення з них

Після того, як травні набрав чинності новий закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (а в постанову Кабміну №57, яка регулює питання виїзду за кордон під час воєнного стану, і так постійно вносяться якісь правки), можна було б списати вимогу співробітників ДСПС до осіб з інвалідністю про обов’язкову наявність витягу від ТЦК та СП про відстрочку від мобілізації на відповідні законодавчі зміни. Але ж ніяких змін не відбулося!

Цікаво, що на сайті Державної прикордонної служби України з роз’ясненням щодо нюансів застосування нового "мобілізаційного закону", зазначається: "Громадяни України, які мають право на виїзд згідно з пунктом 2-6 Правил перетинання державного кордону України, повинні надати військово-обліковий документ з інформацією про звільнення від мобілізації, або виключення з військового обліку за станом здоров’я" (тут, до речі, криється ще один підводний камінь нового закону: люди з інвалідністю, які мають законні підстави виключитись з військового обліку за станом здоров’я, але не встигли зробити це до змін в законодавстві, тепер не можуть потрапити на ВЛК – ТЦК не мають права їх туди направляти. Утім, примусово мобілізувати – теж).

Самі прикордонники зазначають, що це стосується:

заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;

визнаних відповідно до висновку військово-лікарської комісії непридатними до військової служби за станом здоров’я;

на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

які самостійно виховують дитину;

які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу за одним із видів військової служби;

інші категорії осіб, визначені ст.23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Однак "це не стосуватиметься категорій громадян, зазначених в окремих пунктах Правил перетинання державного кордону громадянами України". До таких відносяться:

особи з інвалідністю;

ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;

водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;

визначені особи за окремими посадами та державної служби, працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі тощо.

Для цих категорій осіб порядок виїзду залишається "незмінним", запевняють в ДПСУ. Звідки ж тоді беруться вимоги до осіб з інвалідністю отримувати витяг про відстрочку від мобілізації, зірвані зустрічі за кордоном та перевантажені запитами на непотрібні довідки ТЦК та СП (черги яких після прийняття законодавчих новацій збільшились в геометричній прогресії)?

Останні, до речі, вже в липні не надто справлялись з цим потоком (УНІАН відомі випадки, коли відповідь на запит в ТЦК та СП готували понад 30 днів замість відведених законом 10-ти). А згодом багато з ТЦК припинили навіть відповідати на відповідні заяви, надіслані поштою (постанова Кабміну таку можливість передбачає) листами (далеко не всі особи з інвалідністю мають змогу особисто вистоювати багатогодинні черги, тож письмове звернення та письмова відповідь у десятиденний термін – мала б стати нормальною практикою. Та не судилось).

"Ідея" без авторства

Усе це наводить на сумні думки. Чи не логічніше там, де це можливо, автоматизувати процес? Приміром, в ТЦК та СП деякі особи з інвалідністю, які намагаються виконати вимоги прикордонників, надають одні й ті самі документи принаймні один раз на три місяці (приблизно на такий строк ТЦК та СП видавали останнім часом витяги про відстрочку). А то й частіше.

Теперішній процес призводить до того, що, по-перше, часто-густо людина не встигає отримати документи вчасно до запланованого виїзду: через черги в ТЦК та СП, а також, в деяких випадках, ймовірно, й через корупційні забаганки окремих воєнкомів. Врешті, не на рівному місці з’явилась справа начальників Бориспільського та Бучанського ТЦК, у яких під час обшуків вилучили понад 1 млн доларів. Та й у Державному бюро розслідувань звітують, що з початку повномасштабного вторгнення розслідували 408 кримінальних проваджень, пов’язаних з роботою ТЦК та СП.

Ба більше, навіщо взагалі людям, які не підлягають мобілізації, щоразу звертатись за витягом про відстрочку? Хто вигадав таку "обов’язкову" вимогу та ініціював її застосування на кордоні?

За відповідями на ці питання та дивні ситуації УНІАН пішов до ДПСУ, МВС (як керівного органу прикордонників) та Міноборони (зокрема Командування Сухопутних військ Збройних сил України, які є відповідальними за роботу ТЦК та СП). І що ж вдалося дізнатись?

Якщо відкинути усі канцеляризми, "нові" вимоги, про які громадяни України дізнаються вже на пунктах перетину кордону, не підкріплені жодним нормативним актом! Тобто, по факту, вимоги стосовно осіб з інвалідністю (та деяких інших категорій громадян, які ми наводили вище) про обов’язкове надання витягу про відстрочку від мобілізації, отримане в ТЦК та СП, не більше, ніж… самодіяльність прикордонників. За бажання, все взагалі можна "звалити" на окремих співробітників пунктів пропуску – мовляв, це була особиста ініціатива конкретного прикордонника. І "кінці у воду".

Чому такі висновки? Річ у тім, що в профільних міністерствах про ці новації – ніхто не в курсі.

В ДПСУ зазначають, що довідка про відстрочку може бути лише "одним з документів", потрібних для перетинання державного кордону. Тож ні про яку обов’язковість [нібито!] не йдеться. І особи з інвалідністю, які не підлягають мобілізації, оновили свої дані в ТЦК та СП, й мають підтвердження свого медичного статусу (Пенсійне посвідчення, довідку МСЕК), намагаючись перетнути кордон, діють в межах правового поля – тобто, не порушують ніяких законів.

Також в Держприкордонслужбі повідомили УНІАН, що з 18 липня поточного року (і станом на 26 серпня) було відмовлено у виїзді з України 5550 громадянам. Але скільки серед відмов було саме через відсутність довідки про відстрочку від мобілізації – невідомо: "Відповідні обліки стосовно згаданих осіб в адміністрації Держприкордонслужби не ведуться".

Примітно, що історія "новацій", які з невідомих причин і без законних підстав "хтось" почав впроваджувати на кордоні, зовсім не зацікавила народних депутатів. Понад тиждень УНІАН обривав телефони представників монобільшості, зокрема з парламентських комітетів з питань нацбезпеки та правоохоронної діяльності, однак отримав "вражаючі" відповіді: "Не сьогодні", "Немає часу, щоб розібратися з питанням", а також просто ігнор. А читачів УНІАН з інвалідністю, окрім питання про відстрочки, цікавило і інше "покращення" – спосіб, у який прикордонники вже близько року "верифікують" документи інвалідів.

Було б смішно, якби не було сумно – але у "цифровій" державі в 21 сторіччі, де повним ходом іде діджиталізація, вочевидь, у прикордонників досі немає доступу до баз обліку пенсіонерів чи людей з інвалідністю – тож, щоб переконатись, що громадянин дійсно визнаний державою інвалідом, з минулої осені прикордонники почали вимагати в подорожуючих чоловіків відповідних категорій… показувати смски з банку з нарахуваннями пенсій за попередні місяці і навіть роки! Чи законна ця принизлива вимога – питання риторичне, але, що робити тим інвалідам, хто отримує пенсії на пошті?..

…Поки народні обранці "шукатимуть час" і розбиратимуться, як виходить, що їхній колега Артем Дмитрук може незаконно, але вільно залишити країну, а громадянин з інвалідністю і цілком законно – ні, нагадаємо, що принцип верховенства права навіть під час війни ще ніхто не скасовував. А це означає, що, якщо потрібні зміни у правилах перетину державного кордону, їх мусять спочатку внести, обговорити, затвердити й верифікувати. І лише потім вимагати від громадян їх дотримання.

Поки що, на жаль, ми не бачимо жодної такої ініціативи.

Тетяна Урбанська