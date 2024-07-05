У всіх чоловіків призовного віку перевірятимуть військово-обліковий документ на кордоні.

В Україні з 17 липня у всіх чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років) перевірятимуть військово-обліковий документ на кордоні. Це стане обов'язковою умовою для виїзду з країни після узвлення нового закону про мобілізацію. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, 16 липня закінчується двомісячний термін, протягом якого потенційні призовники повинні були стати на військовий облік або оновити військово-облікові дані.

"З огляду на це, починаючи з 00:00 17 липня, прикордонники при перетині державного кордону України на виїзд перевірятимуть у всіх громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікові документи. У разі відсутності військово-облікового документа прикордонники будуть відмовляти у перетині державного кордону на виїзд з України", - сказав Демченко. Відео дня

Він також зазначив, що ще однією причиною відмови у перетині кордону буде статус "розшуку" - у таких випадках на місце викликатимуть співробітників поліції.

Як сказав Демченко, категорії осіб, яким дозволено виїзд з України, не змінилися. Крім того, він нагадав, що українські чоловіки віком від 18 до 60 років, у яких є відстрочка, та ті, хто виключений з військового обліку за станом здоров'я, мають право на перетин кордону за наявності інформації у військово-облікових документах про отримання такої відстрочки.

Новий закон про мобілізацію

18 травня 2024 року в Україні набув чинності законопроєкт № 10449, згідно з яким усі чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані в ТЦК. УНІАН з'ясував, кого можуть покарати в липні за неявку в ТЦК.

Також УНІАН повідомляв, кого виключають із військового обліку після ухвалення нового закону. Зокрема, для виключення з військового обліку військовозобов'язаний має особисто прийти до ТЦК та СП, подати відповідну заяву та документи, що підтверджують підстави для виключення.

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