Через пісну дієту, на яку 16-річного хлопця з інвалідністю "підсадили" батьки, він важив близько 30 кілограмів.

Приморський районний суд Одеси засудив до умовного строку чоловіка, який через релігійні переконання ледь не заморив голодом сина з інвалідністю.

Про це йдеться у вироку суду.

Як зазначається, потерпілий має статус "дитина-інвалід", бо у нього діагностували легку розумову відсталість з аутичними рисами. Через ці психічні розлади підліток потребує спеціального догляду, але його батько та мати замість піклування протягом тривалого часу злісно ухилялись від виконання батьківських обов’язків. Зокрема, приблизно з січня 2020 року вони "підсадили" його на пісну дієту, вважаючи, що тільки таке "лікування" допоможе сину позбавитись психічних розладів.

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"Подружжя мало достатньо грошей для забезпечення дитині повноцінного харчування, але, діючи з хибних та уявних мотивів на релігійному підґрунті, навмисно обмежило раціон харчування сина, виключивши з нього вживання м’ясних, молочних та рибних продуктів", - йдеться у вироку.

Внаслідок цього протягом січня 2020 – липня 2021 року через відсутність нормального харчування у дитини виникли ще більші проблеми зі здоров’ям. Зокрема, за півтора року "дієти" хлопець втратив більше половини маси тіла, значно погіршився і його психічний стан.

Підлітка у липні 2021 року доставили до Одеської обласної дитячої лікарні з діагнозом: синдром дегідратації, анорексія та гіпотрофія третього ступеня, білково-енергетична недостатність тощо. Після тривалого лікування у двох лікарнях його було виписано додому.

Обвинувачений свою провину визнав та покаявся у тому, що погано годував рідного сина. Суд визнав його винним у злісному невиконанні батьківських обов’язків (ст. 166 КК України) та призначив покарання у вигляді двох років обмеження волі умовно з випробувальним строком на 1 рік.

Матеріли щодо матері потерпілого виділені у окреме провадження.

Історія з доведенням до виснаження підлітка в Одесі: що відомо

У липні 2021 року в Одесі було госпіталізовано 16-річного хлопця, якого батько ледь не заморив голодом. Правоохоронці відкрили справу через злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною.

Вага підлітка на той час становила близько 30 кілограмів при зрості приблизно 1 м 80 см. Дитину госпіталізували в стані виснаження і зневоднення. Крім того, на тілі підлітка були гематоми.

За словами його батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", яке виражалося в серйозних харчових обмеженнях. На момент звернення до медиків дитина не могла навіть пити воду через сильне виснаження.

Батько хлопчика стверджував, що гематоми на тілі сина – сліди від обрядів, зокрема із застосуванням "святої олії".

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