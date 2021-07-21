У 16-річного хлопчика – відхилення в психічному розвитку, його вага не перевищує 30 кг.

В Одесі доведеного до виснаження 16-річного підлітка, який госпіталізований в одну з лікарень, "лікували" церковним маслом.

Як повідомив журналістам завідувач реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні Володимир Босенко, вага підлітка, якого доставили в цю медустанову, становить близько 30 кг при зрості приблизно 1 м 80 см. Дитина поступила в лікарню в стані виснаження і зневоднення. Крім того, на тілі підлітка – гематоми.

За словами в.о. начальника відділу ювенальної превенції регіонального главку Нацполіції Дмитра Ревуна, підліток доставлений в лікарню ввечері 18 липня.

"Доставили 16-річного хлопця у важкому стані, зі зневодненням і дефіцитом ваги. За словами його батька, він вважав, що його хворий син замість підтримки фахівців вимагає "духовного лікування", яке виражалося в серйозних харчових обмеженнях. На момент звернення до медиків дитина не могла навіть пити воду через сильне виснаження", - підкреслив правоохоронець.

Батько хлопчика розповів представникам ЗМІ, що у сина – відхилення в розвитку, він не розмовляє і т.д. Спочатку батьки зверталися до лікарів, які нібито не могли встановити причину психічних відхилень, і до нетрадиційної медицини. Більш як 10 років тому батьки хлопчика звернулися до священника, і він, за словами батька, велів виключити з раціону їжу тваринного походження, а також проводити помазання.

Чоловік стверджує, що гематоми на тілі підлітка – сліди від таких обрядів.

"Я просто мажу святим маслом, і йому стає легше. Жодних таблеток він не приймав", - заявив він.

За словами начальника служби у справах дітей Одеської міської ради Юлії Нікандрової, зазначена сім'я на обліку як неблагополучна не перебувала, але після того, що сталося, буде вирішуватися питання про вилучення підлітка з сім'ї.

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Нагадавши, в Одесі госпіталізований 16-річний підліток, якого батько ледь не заморив голодом. Розпочато розслідування за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України.

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Автор: Лариса Козова