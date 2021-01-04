Реєстрація триватиме до 19 січня.

З вівторка, 5 січня, відкривається реєстрація на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО).

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"З 5 січня до 19 січня на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти буде доступною програма реєстрації охочих узяти участь у пробному ЗНО", - йдеться у повідомленні.

Для реєстрації потрібно заповнити реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, надрукувати квитанцію, оплатити послугу проведення пробного ЗНО, за 5-7 днів в особистому кабінеті учасника пробного ЗНО перевірити факт зарахування коштів.

Зауважується, що цьогоріч можна вибрати лише один предмет для проходження пробного ЗНО, а також додатково завантажити тестові зошити з усіх навчальних предметів із переліку предметів ЗНО-2021, пройти тестування вдома, після чого внести свої відповіді на спеціальний сервіс визначення результатів.

Тестування з усіх навчальних предметів відбудуться 10 квітня 2021 року.

В Українському центрі оцінювання якості освіти звертають увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО. Результати пробного ЗНО не буде зараховано як оцінки за державну підсумкову атестацію та не буде використано для участі в конкурсному відборі під час вступу до закладів вищої освіти", - сказано у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що випускникам видаватимуть грошові премії за успіхи на ЗНО.

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Автор: УНІАН