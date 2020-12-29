Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Кабінет міністрів 28 грудня схвалив проект указу президента України про премію учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які здобули повну загальну середню освіту та отримали максимальну кількість балів за результатами ЗНО.

Читайте такожУ Міносвіти повідомили, коли почнеться реєстрація на пробне ЗНО

Як повідомляє прес-служба Міносвіти, проектом документа передбачається заснування 20 щорічних премій, які виплачуватимуться одноразово. Кожна премія становитиме 5 тис. грн.

Відповідно до регламенту уряду, проект указу буде переданий на підпис президенту.

Коментуючи необхідність запровадження щорічної премії учасникам ЗНО з найвищим результатом, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що необхідно заохочувати та матеріально підтримувати обдарованих учнів, які своїми досягненнями у навчанні сприяють підвищенню авторитету України на міжнародній арені та засвідчують високий рівень її освіти.

Премії призначатимуться відповідно до результатів ЗНО учасників, які набрали 200 балів із двох і більше навчальних предметів.

Як повідомляв УНІАН, реєстрація для участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року розпочнеться 5 січня й триватиме до 19 січня включно.

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Автор: Костянтин Гончаров