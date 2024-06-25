Цей законопроект подали народний депутат Володимир Ар’єв з колегами.

Міністерство оборони прокоментувало ідею збільшення термінів оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних з 60 до 150 днів.

Про це повідомляє видання "Українська правда", посилаючись на лист міністра оборони Рустема Умєрова Верховній Раді від 25 червня. В ньому наголошується, що у Міноборони, з урахуванням проведеного аналізу уточнення даних громадянами України через електронний кабінет, центри надання адміністративних послуг та шляхом особистого прибуття до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, не підтримують законопроект з реєстраційним номером 11305 щодо продовження строку оновлення військово-облікових даних на 90 днів.

Цей законопроект подали народний депутат Володимир Ар’єв з колегами.

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Попередній лист Міністерства оборони від 24.06.2024 № 220/8804 міністр просить залишити без розгляду. В цьому листі, який був підписаний міністром оборони Рустемом Умєровим і оприлюднений у системі електронного документообігу (СЕДО), зазначалося, що законопроєкт №11305 підтримується Міноборони.

Група народних депутатів в законопроекті 11 305 пропонує на 90 днів збільшити термін оновлення даних у ТЦК для військовозобов’язаних, тобто з 60 до 150 днів.

Терміни оновлення даних у ТЦК

Якщо військовозобов'язаний не встиг оновити свої дані за 60 днів, йому загрожує адміністративна відповідальність.

Рівненська експертка з мобілізаційних питань та військового обліку Наталія Печериця повідомила "Суспільному", що до тих порушників, які не встигнуть протягом 60 днів оновити свої дані, будуть застосовувати адміністративний штраф - це від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень. Вона зазначила, що тим, хто ігнорує цей обов'язок, повістки будуть надсилати за будь-якою адресою, яка є в базі ТЦК. І ця повістка буде вважатися належним чином врученою. А коли людина оновить дані, то вона уникне відповідальності і не отримає цього штрафу.

Вагомих причин невчасного оновлення даних, які можуть людині пробачити, у законі про мобілізацію не прописали.

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