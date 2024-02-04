Додаток не витримав через надвелику кількість запитів, пояснив очільник Мінцифри.

У суботу, 3 лютого, в Україні відбувся Національний відбір на Євробачення-2024. Голосували за улюбленого виконавця через "Дію", проте через величезну кількість запитів додаток "ліг", тож оголошення результатів довелося перенести.

Віце-премʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров пояснив, що під час голосування у Нацвідборі на "Євробачення-2024" зафіксували рекордну кількість користувачів за всю історію проєкту та пообіцяв, що робота застосунку відновиться протягом кількох годин. Проте українців було вже не зупинити – мережу заполонили меми і жарти.

Так, хтось нагадав про минулорічні графіки відключення електроенергії. На щастя, цього року вони не стали в нагоді.

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Користувачі також запропонували інший "підхід" до голосування за представника від України:

Чимало жартів українці зробили з популярними в мережі мемами.

Крім того, українці вирішили "підлікувати" "Дію" самостійно:

Збій в "Дії": що відомо

Під час Нацвідбору на Євробачення шанувальники пісенного конкурсу почали голосувати за улюбленого виконавця у додатку "Дія". Проте запитів було занадто багато, що призвело до масштабного збою.

За словами очільника Мінцифри Михайла Федорова, якщо минулоріч під час голосування в "Дії" було 800 запитів на секунду, то цього року їх фіксували 15 000.

"Порівняно з минулим роком ми збільшили потужності в 5 разів (а запитів надійшло більше у 20 разів). І тому виникла величезна черга. Перепрошую за цю ситуацію. Ми зробимо детальний розбір, аналіз та впровадимо організаційні зміни, щоб бути готовими до схожих хвиль трафіку", – пояснив він.

Через деякий час "Дія" почала "оживати", проте зʼявилися інші нюанси. У багатьох користувачів замість їхнього імені в документах відбувалося стандартне "Дія Надія Володимирівна", яке використовується в зразках. Крім того, багато хто виявив, що став "власником" автомобіля чи пенсійного посвідчення. Згодом ситуація нормалізувалася, українці знову змогли віддавати свої голоси.

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