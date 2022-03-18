Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджений командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України.

Про це президент заявив у відеозверненні.

"Сьогодні підписав указ про відзначення державними нагородами 138 військовослужбовців Збройних сил України", - повідомив глава держави.

Зокрема, орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня нагороджений командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

"З початку повномасштабного російського вторгнення керує обороною Києва. Завдяки його професійним та мужнім діям ворог зазнав значних втрат, був відігнаний від столиці. За час оборони Києва вдалося звільнити понад 30 населених пунктів на Київщині, які були тимчасово окуповані ворогом", - зазначив Зеленський.Також орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня президент нагородив командира танкового батальйону, майора Тараса Мазурка, який під час захисту Донеччини завдав відчутних втрат ворогу й суттєво зупинив його просування.

Водночас орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджена сержант Руслана Нуца - старший бойовий медик, яка особисто брала участь в евакуації поранених із Водяного, Широкиного, Маріуполя та продовжує виконувати завдання в Маріуполі. Завдяки її діям вдалося врятувати 31 нашого захисника.

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