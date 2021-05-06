За словами президента, піхотинці щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський нагородив медалями 15 воїнів-піхотинців за самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, та зразкове виконання військового обов'язку.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, з нагоди Дня піхоти Зеленський підписав Указ № 183/2021 "Про відзначення державними нагородами України".

"За самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, зразкове виконання військового обов'язку нагороджено 15 осіб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що медаллю "За військову службу Україні" відзначено 11 військовослужбовців, ще чотирьох нагороджено медаллю "Захиснику Вітчизни".

"Піхотинці справедливо вважаються найчисленнішою частиною українського війська. Вони щоденно тримають удар та демонструють непереможний характер, відвагу й мужність на Донбасі. Шануємо пам'ять воїнів-піхотинців, полеглих у боротьбі за свободу й незалежність України, та дякуємо військовим за героїзм і вагомий внесок в оборону країни", - зазначив Зеленський.

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Що відомо про День піхоти

День піхоти - свято, що відзначається в Україні 6 травня, встановлене указом президента 19 квітня 2019 року з метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій.

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Автор: Костянтин Гончаров