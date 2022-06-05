Її підписало понад 25 тисяч осіб.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути питання про заборону використання в Україні салютів, феєрверків, петард, і закриття всіх піротехнічних магазинів.

Відповідна петиція опублікована на сайті президента.

Електронна петиція "Про заборону використання петард, феєрверків та інших піротехнічних виробів" набрала 25 тисяч 297 голосів. Її опублікували на сайті ще 28 грудня 2021 року.

Автор пропонує закрити в країні всі магазини піротехніки, а порушників штрафувати на суму від 15 тисяч гривень.

3 червня 2022 року Володимир Зеленський відповів на петицію. Він зазначив, що зараз "кожен постріл, кожен вибух навіть на територіях, де немає бойових дій, створює важкий стрес і дискомфорт для кожного".

"Підтримую стурбованість з приводу збільшення небезпечних наслідків у зв'язку з використанням різноманітних піротехнічних виробів в повсякденному побуті і вважаю, що їх використання під час воєнного стану має бути чітко врегульовано на законодавчому рівні, оскільки в даний час виробництво, зберігання, перевезення, торгівля піротехнічними виробами не підлягають ліцензуванню, а їх продажі і використання чинним законодавством не визначені", - зазначив він.

Президент направив петицію до Кабінету Міністрів України з проханням розглянути відповідно до вимог чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що в Одесі влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги.

Вас також можуть зацікавити новини: