В цей час одну ворожу ракету збили над морем.

У п'ятницю, 3 червня, в Одесі влаштували феєрверк прямо під час повітряної тривоги.

Як інформує спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, винуватців затримали патрульні.

"З'ясовуються всі подробиці події та її кваліфікація згідно з чинним законодавством, зокрема, правового режиму воєнного стану. На місці працює слідчо-оперативна група", - зазначив він.

Інцидент стався ввечері п'ятниці. Повітряну тривогу в місті та області оголосили близько 21:00, вона тривала до 23:30.

Згідно з повідомленням ОК "Південь", в цей час одну ворожу ракету збили над морем, ще три в Миколаївській області.

Жителі міста помилково прийняли звук салютів за вибухи, в соцмережах і Telegram-каналах з'являлися повідомлення про можливу атаку міста.

Раніше повідомлялося, що одеські пляжі масово заповнили городяни, попри небезпеку замінування моря і узбережжя.

Поліція взялася за безтурботних купальщиків. Поліцейські виганяють їх з пляжів.

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