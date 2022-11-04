За словами президента, російська культура активно використовується пропагандистською машиною.

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію з проханням заборонити діяльність російських акторів у нашій країні. Раніше документ набрав необхідні 25 тисяч підписів.

"Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 23-1 Закону України "Про звернення громадян" мною розглянуто розміщене на веб-сайті "Офіційне інтернет-представництво Президента України" — електронну петицію А.С. Клименко "Заборонити громадянам Росії здійснювати творчу професійну діяльність в Україні", яку підтримали понад 25 тисяч осіб", — написав Зеленський на офіційному сайті ОПУ.

Президент перерахував заходи, які були вжиті проти поширення культурної продукції держави-агресора та діяльності зірок з РФ. Він також направив петицію до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з дорученням обробити підняті в ній питання. Окремо Зеленський подякував усім, хто долучився до підписання документа.

Відео дня

"Російська культура активно використовується пропагандистською машиною держави-агресора, яка здійснює відкриту широкомасштабну військову агресію проти України, злочини проти людяності. І нашими завданнями є розвиток цілісного національного культурного простору, його деколонізація, боротьба з проросійською пропагандою, очищення від російської та радянської спадщини, яка закріплює в Україні російські пропагандистські наративи", — підсумував президент.

Які ще петиції набрали 25 тисяч підписів

У першій половині жовтня українці створили петицію з пропозицією ввести візовий режим з Республікою Білорусь. Зеленський доручив Шмигалю вивчити це питання.

За допомогою петиції жителі України виступили проти надання громадянства російському журналісту і колишньому депутату Державної Думи РФ Олександру Невзорову. Автор вважає, що позиція репортера — це не привід дозволяти йому ставати українцем.

Петиція за легалізацію еротики та порнографічних матеріалів теж набрала необхідну кількість підписів. Вона направлена до Кабінету Міністрів для подальшої обробки.

Вас также могут заинтересовать новости: