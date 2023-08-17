Зокрема, їх замінять воїни, які реально пройшли бойові дії.

Президент України Володимир Зеленський обґрунтував рішення звільнити усіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Як сказав глава держави у вечірньому зверненні до українців, він сьогодні своїм указом увів в дію рішення РНБО щодо підсумків перевірки "воєнкомів" і загалом роботи центрів комплектування.

Зокрема, йдеться про повну заміну керівного складу.

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"Воїни, які реально пройшли бойові дії, які реально розуміють, як і кого треба відбирати для наших сил оборони й безпеки, – саме такі воїни будуть керувати роботою територіальних центрів комплектування. Цій системі потрібна гідність. Цій системі потрібна раціональність. Цій системі потрібне вміння дати фронту саме таких людей, які можуть посилити нашу оборону", - наголосив Зеленський.

"В кожній бойовій бригаді, які я відвідав цього тижня – а їх 16, – воїни говорили про проблеми з комплектуванням. Початок цих проблем – зокрема те, як працюють військкомати. Їхня робота має стати іншою. І стане. Завдяки бойовим офіцерам", - відзначив президент.

Звільнення обласних воєнкомів в Україні - деталі

11 серпня після спеціального засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), де йшлося про результати перевірки "військкоматів", президент заявив, що в Україні буде звільнено всіх керівників обласних територіальний центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Сьогодні, 17 серпня, Зеленський увів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони від 11 серпня про звільнення усіх обласних воєнкомів.

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