Дане рішення було ухвалене на спеціальному засіданні РНБО.

Президент України Володимир Зеленський заявив про ухвалення рішення звільнити всіх обласних воєнкомів.

"Провів засідання РНБО. Спеціальне. Одне питання ключове: результати перевірки "військкоматів". Доповіді: ДБР, СБУ, МВС, Генеральний прокурор, НАЗК, НАБУ. Загалом уже 112 кримінальних проваджень щодо посадовців "військкоматів", 33 підозри", - розповів подробтці глава держави.

"Наші рішення. Звільняємо всіх обласних "воєнкомів". Керувати цією системою мають люди, які точно знають, що таке війна та чому цинізм і хабарництво під час війни – це державна зрада", - заявив Зеленський.

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Президент висловив переконання, що натомість воїни, які пройшли фронт або які не можуть бути в окопах, бо втратили здоровʼя, втратили кінцівки, але зберегли свою гідність і не мають цинізму, – саме їм можна довірити цю систему комплектування.

Реалізувати це рішення повинен Головком Валерій Залужний. Перед призначенням нових керівників ТЦК буде перевірка СБУ.

"Питання ВЛК. За два тижні відбудеться засідання РНБО щодо цього питання. Зараз – перевірка, підготовка пропозицій. Рішення теж будуть", - анонсував Зеленський.