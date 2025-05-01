Віталій Саєнко

Україна синхронізує власний санкційний тиск із санкціями, які запроваджує проти Росії світова спільнота.

Президент України Володимир Зеленський повідомив роз'яснення відносно сьогоднішніх рішень про застосування санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб. Про це глава держави повідомив у Telegram за підсумками доповіді щодо українських санкційних кроків.

Як відзначив президент, сьогодні вже були затверджені відповідні рішення про кілька нових пакетів.

"Перший - це 36 компаній і 5 фізичних осіб, які працюють у різних юрисдикціях: не тільки в російській, але обслуговують саме російське військове виробництво. Зокрема, це постачальники титану, металургійні підприємства, компанії, що працюють у галузі енергетики, у машинобудуванні. Частина з них уже під санкціями партнерів", - відзначив Зеленський.

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За словами президента, загалом синхронізується український санкційний тиск з санкціями світу проти Росії за війну.

"Другий пакет санкцій сьогодні - це 106 субʼєктів, які своєю діяльністю активно підтримують присутність окупанта в нашому Криму, на території Донецької та Луганської областей України та займаються постачанням для окупаційної армії", - додав Зеленський.

Водночас, третій санкційний пакет - це 9 обмежувальні заходи проти осіб.

"Із них 7, на жаль, мають громадянство України, які повʼязали свою долю з пропагандою в інтересах російської держави та виправдовують війну, здійснюють активні інформаційні операції на шкоду Україні та нашому захисту у війні. Працюємо, щоб в юрисдикціях партнерів були підтримані обмеження для цих та інших підсанкційних осіб", - повідомив Зеленський.

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Глава держави додав, що доручив готувати й наступні санкційні кроки.

Санкції проти Арестовича і Ко

Як повідомляв УНІАН, Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича, соціолога Костянтина Бондаренка, блогера Мирослава Олешка, Олексія Азарова, сина екс-прем'єра Миколи Азарова), генерального директора російської державної корпорації з атомної енергії "Росатом" Олексія Ліхачова та інших осіб.

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