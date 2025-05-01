Його активи в Україні будуть заблоковані.

Президент України Володимир Зеленський запровадив обмежувальні заходи проти колишнього радника свого Офісу Олексія Арестовича.

Про це йдеться в указі глави держави №267/2025 від 1 травня. Санкції передбачають позбавлення державних нагород та інших форм відзначення, блокування активів, припинення торговельних операцій і транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Також йдеться про запобігання виведенню капіталів за межі країни, заборону поширення медіа та інших економічних і фінансових заходів. Строк застосування цих санкцій за одними пунктами визначається як "безстроково", а за іншими - на десть років.

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Також під санкції потрапив Костянтин Бондаренко та блогер Мирослав Олешко.

Скандали навколо Арестовича

Як відомо, на початку повномасштабного вторгнення Арестович був одним із найпомітніших публічних коментаторів війни, відомий своїми прогнозами, суперечливими заявами та активною медійною присутністю.​

У січні 2023 року він припустив, що ракета, яка зруйнувала будинок у Дніпрі, могла бути збита українською протиповітряною обороною. У ЗСУ спростували цю заяву, однак російська пропаганда вже почала використовувати цю заяву для виправдань своїх злочинів.

Невдовзі Арестович залишив посаду радника та почав висловлювати більш критичні погляди щодо ведення війни. Вже восени йому вдалося виїхати за кордон.

Зараз він активно критикує українське політичне та військове керівництво, закликаючи до переговорів з Російською Федерацією та повторюючи наративи російської пропаганди.

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