Президент вірить, що ефективність СБУ наблизить перемогу України у війні, яку розв'язала Росія.

Сьогодні, 25 березня, в Україні відзначають День СБУ. Президент Володимир Зеленський привітав працівників Служби Безпеки України з професійним святом.

"Ми дякуємо всім воїнам СБУ. Пишаємося далекобійністю СБУ. Розраховуємо на міцність спецпризначенців СБУ на фронті", - заявив Зеленський у соціальних мережах з нагоди дня СБУ.

Глава держави зазначив, що Україна спирається на силу СБУ в захисті від операцій ворога проти внутрішньої єдності України.

Відео дня

"І віримо – віримо, що ефективність СБУ як одного з ключових елементів наших Сил оборони та безпеки України обовʼязково наблизить нашу спільну перемогу", - повідомив Зеленський.

Він подякував всім працівникам СБУ, які ефективні заради України.

"І хай буде світлою памʼять усіх воїнів Служби безпеки України, які віддали свої життя під час захисту нашої держави та людей!" - додав Зеленський.

Водночас, голова Служби безпеки України, генерал-лейтенант Василь Малюк повідомив, що у цей символічний день в СБУ не лише оцінюють свої результати, а й ставлять нові цілі.

"І сьогодні наша головна мета – Перемога над ворогом. Немає більш важливого завдання, ніж захищати своїх громадян та звільняти країну від російських окупантів", - наголосив Малюк.

Він зазначив, що вже понад два роки СБУ щодня б’є ворога у найболючіші точки – Кримський міст, військові кораблі у Чорному морі, танки, системи РЕБ і ППО, нафтопереробні заводи та інші обʼєкти, які працюють на російський ВПК.

"Усе це наші законні цілі, тому що вони несуть війну на українську землю. А СБУ завжди тримає слово і виконує свої обіцянки: бавовна обов’язково з’являється навіть там, де її чекають найменше", - відзначив Малюк.

За його словами, за цей час Служба безпеки знайшла чимало унікальних технологічних рішень.

"Вони допомагають нам діяти швидко і влучно навіть у глибокому тилу ворога", - повідомив Малюк.

Він зазначив, що СБУ проводить спецоперації на суші й на морі, долаючи сотні кілометрів, притягують воєнних злочинців до відповідальності, відбивають кібератаки, затримують агентів і зрадників.

"Робимо все, щоб ворог усвідомив, що на нашій землі – він приречений, а відплата за всі скоєні злочини та кожне зруйноване життя – неминуча", - наголосив голова СБУ.

Результати роботи СБУ - що відомо

Як повідомили УНІАН обізнані джерела, з нового року дрони СБУ активно атакують російські нафтопереробні заводи. Зокрема, на сьогодні вже 13 нафтопереробних заводів пошкоджені і частково виведені з ладу. Всі заводи працюють на ворожий ВПК – забезпечують російську армію пальним. А отже теж є військовими цілями.

Також, за допомогою морських дронів СБУ знищила 11 військових кораблів Чорноморського флоту РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: