Глава держави закликає сприймати поточну ситуацію врівноважено.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що у зв'язку з постійною блокадою російськими загарбницькими силами треба й надалі боротися і терпіти, але не вдаватися до самонакручування.

Про це глава держави сказав у відеозверненні до українців, оприлюдненому у соціальній мережі Facebook.

"Маріуполь так і залишається заблокованим. Російські війська не дали організувати сьогодні жодного гуманітарного коридору, не дали "тишу". Тому ситуацію зараз треба сприймати врівноважено, мудро. Наскільки це можливо. Без надмірної ейфорії від успіхів. Але й без самонакручування. Нам ще потрібен час. Нам ще потрібна зброя. Ми ще повинні боротися, повинні терпіти. Нам не можна випалювати емоції зараз. Не можна завищувати очікування. Просто щоб не перегоріти", - наголосив Зеленський.

Блокада Маріуполя: останні дані

Російські окупанти блокують місто з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Через неможливість захопити Маріуполь терористи зосередилися на знищенні об’єктів цивільної інфраструктури й вбивстві мирних мешканців.

Війська Росії блокують підвезення продуктів та евакуацію цивільних в інші українські міста. Натомість з’явилась інформація про насильницьку депортацію тамтешніх мешканців до Росії.

За даними міського голови Вадима Бойченка, місто перебуває під контролем Збройних сил України, а російські військові, які оточили місто, контролюють деякі околиці.

За час блокади в Маріуполі загинули вже майже 5 тисяч людей, з них 210 дітей.

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