В облозі наразі перебувають близько 170 тисяч містян, депортовано – 30 тисяч.

Станом на 27 березня у Маріуполі загинуло майже 5 тисяч людей, 210 із яких - діти.

Відповідні дані журналістам надав мер міста Вадим Бойченко.

За його даними, станом на 27 березня в облозі місто перебуває вже 27 діб.

Серед багатоповерхових житлових будинків пошкоджено 2 тис. 340 (90%), з них з прямим влученням – 1 тис. 560 (60%) та зруйновано – 1 тис. 040 (40%).

У приватному секторі пошкоджено – 61,2 тис. (90%) будинків, з них прямим влученням – 40,8 тис. (60%) та зруйновано – 27,2 тис. (40%).

"Лікарні: пошкоджено – 7 (90%), з них руйновано – 3 (40%). Поліклініки: пошкоджено – 4 (90%), з них зруйновано – 1 (40%). Пологові будинки: пошкоджено – 3 (100%), з них зруйновано – 1 (40%). ВНЗ: пошкоджено – 7 (90%), з них зруйновано – 3 (40%). Школи: пошкоджено – 57 (90%), з них зруйновано – 23 (40%). Садки: пошкоджено – 70 (90%), з них зруйновано – 28 (40%)", - повідомив мер.

Також у місті пошкоджені два заводи, порт та військова частина.

До блокади з міста виїхали до 140 тис. людей, після блокади вдалося евакуювати 150 тис., у тому числі – 71 тис. 235 до Запоріжжя, а решту - до навколишніх селищ.

"В облозі наразі перебувають близько 170 тисяч містян, депортовано – 30 тисяч", - додав міський голова.

Облога Маріуполя: що відомо

Зараз ситуація в місті залишається трагічною. У Маріупольській міській Раді заявили, що все більше людей помирають від голоду.

Станом на 28 березня, як повідомив міський голова Вадим Бойченко, в осадженому Маріуполі залишається близько 160 тисяч мирних жителів.

ООН отримує все більше даних, що підтверджують наявність масових поховань в Маріуполі.

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