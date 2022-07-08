Він відвідав позиції ЗСУ в Дніпропетровській області і провів нараду.

Президент Володимир Зеленський відвідав передові позиції української армії в Дніпропетровській області. Під час свого візиту глава держави вручив нагороди українським бійцям.

Про це повідомляє прес-служба президент.

Крім цього, Зеленський провів нараду в Криворізькому районі щодо ситуації в регіоні, стану справ у військових частинах і підрозділах.

"Передові позиції на Дніпропетровщині. Поспілкувався з нашими захисниками, вручив їм нагороди. Настрій у них рішучий, в очах - впевненість у нашій перемозі. Дякую, що боретеся за свободу України"- написав глава держави.

Нагадаємо, наприкінці червня Зеленський відзначив державними нагородами ще 314 учасників бойових дій. Герої України отримали нагороди за те, що вони захищають Батьківщину від Росії, яка 24 лютого розв'язала повномасштабну війну.

Вас також можуть зацікавити новини: