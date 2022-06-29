Він підкреслює, що Росія відповідатиме за цей акт тероризму.

Президент України Володимир Зеленський щодо ракетного удару в Кременчуці наголошує, що російські окупанти хотіли вбити якомога більше людей у звичайному торговельному центрі.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Сьогодні я хочу завершити це звернення одним з таких доказів (того, що роблять російські військові проти українців, - УНІАН), - щоб ніхто не смів обманювати щодо ракетного удару по торговельному центру в Кременчуці. Російська ракета вдарила саме по цьому об'єкту - цілеспрямовано. Очевидно, що такий був наказ. Очевидно, що такі координати отримали російські вбивці для цієї ракети", - наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що "вони хотіли вбити якнайбільше людей в мирному місті в звичайному торговельному центрі".

Далі в рамках відеозвернення було продемонстровано момент ракетного удару в Кременчуці.

"І за цей акт державного тероризму, як і за всі інші, Росія буде відповідати. На полі бою в Україні, посиленням санкцій і обов'язково - в Трибуналі", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня в Кременчуці окупанти вдарили ракетами по торговому центру з понад тисячею цивільних.

Згідно з даними рятувальників, на даний час відомо про 18 загиблих (з яких одна особа померла в лікарні), під час розбору завалів виявлено 7 фрагментів людських тіл. По медичну допомогу звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування.

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