За його словами, на сьогодні від США, від Німеччини залежить це рішення.

Президент Володимир Зеленський розповів, від кого на сьогодні залежить запрошення України до НАТО. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції.

"Я так розумію, що всі партнери підтримують Україну в наданні нам запрошення, і всі вважають, що в майбутньому Україна буде в НАТО. Я не хочу зараз бавитися словами, на сьогодні від США, від Німеччини залежить це рішення. Це факт. Які ризики, я не можу сказати", - заявив він.

Зеленський також зазначив, що не бачить ризиків в запрошенні України до НАТО.

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"Я в цьому не бачу. Ті ризики, які за лаштунками офіційної політики звучать, вони всі стосуються членства України в НАТО. Мені здається, ризики пов'язані з неадекватністю реакції Путіна. Я вважаю, що в цьому кроці - в запрошенні - ніяких ризиків немає", - сказав глава держави.

Шлях України в НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, засновник Фундації "Альянс демократій", колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен заявив, що запрошення України вступити до НАТО може сприяти забезпеченню миру. Він підкреслив, що союзники мають забезпечити Україні все необхідне, щоб вона завдала Росії поразку на полі бою. І безпекові гарантії від союзників, як заявив Расмуссен, сьогодні є дуже важливими, ці гарантії мають забезпечити потреби України на шляху до ЄС та НАТО.

"Довгострокова безпека Європи також залежить від вступу України до ЄС та НАТО. Саме над цим ми зараз і працюємо. На запит президента Зеленського ми заснували нову робочу групу (Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євро-атлантичної інтеграції - УНІАН) високого рівня щодо євроатлантичної інтеграції України. Ми готуємо вже певний звіт", - сказав він.

За словами Расмуссена, Путін повинен зрозуміти, що Україна приєднається до НАТО.

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