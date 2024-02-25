За його словами, союзники мають забезпечити Україні все необхідне, щоб вона завдала Росії поразку на полі бою.

Запрошення України вступити до НАТО може сприяти забезпеченню миру.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив засновник Фундації "Альянс демократій", колишній генсек НАТО Андерс фог Расмуссен під час форуму "Україна. Рік 2024".

Він підкреслив, що союзники мають забезпечити Україні все необхідне, щоб вона завдала Росії поразку на полі бою. І безпекові гарантії від союзників, як заявив Расмуссен, сьогодні є дуже важливими, ці гарантії мають забезпечити потреби України на шляху до ЄС та НАТО.

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"Довгострокова безпека Європи також залежить від вступу України до ЄС та НАТО. Саме над цим ми зараз і працюємо. На запит президента Зеленського ми заснували нову робочу групу (Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євро-атлантичної інтеграції - УНІАН) високого рівня щодо євроатлантичної інтеграції України. Ми готуємо вже певний звіт", - сказав він.

За словами Расмуссена, Путін повинен зрозуміти, що Україна приєднається до НАТО.

"Що він не може нічого зробити, щоб не допустити цього, що Україна перетворилася на першу лінію стримування Росії, що продовження цієї війни жодним чином не може зупинити чи затримати невідворотнє. І запрошення України вступити до НАТО може сприяти забезпеченню миру. Україна має право на існування як вільна, демократична та незалежна країна", - зазначив він.

Расмуссен наголосив, що "дорога до миру потребує російської поразки та інтеграції України до НАТО та ЄС".

Україна - НАТО

Як повідомляв УНІАН, за участі відомих світових політиків було започатковано роботу Міжнародної Робочої Групи з безпекових питань та євро-атлантичної інтеграції, яка в країнах-членах Організації Північноатлантичного договору просуватиме мету України щодо повноправного набуття членства в НАТО.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що основна мета створення Міжнародної Робочої Групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції – це набуття Україною повноправного членства в НАТО, якому передуватиме процес укладення угод між Україною і країнами-партнерами про гарантії безпеки.

Єрмак нагадав, що раніше в рамках іншої робочої групи з питань міжнародних гарантій безпеки для України було розроблено рекомендації щодо міжнародних гарантій безпеки під назвою "Київський безпековий договір" (The Kyiv Security Compact). Цей документ став основою для Вільнюської декларації лідерів "Групи семи" та України щодо гарантій безпеки для нашої держави. Цього року Україна і Велика Британія підписали першу угоду про співпрацю у сфері безпеки.

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