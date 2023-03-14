Президент нагадав, що рятувальні роботи ще тривають.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ракетний удар росіян по Краматорську, заявив, що держава-зло продовжує воювати з мирним населенням.

"Краматорськ. Російська ракета влучила в центр міста. Пошкоджено шість багатоповерхівок. Щонайменше троє постраждалих, одна людина загинула. Мої співчуття рідним", - написав він у Telegram.

Президент нагадав, що рятувальні роботи ще тривають.

Відео дня

"Держава-зло продовжує воювати з мирним населенням. Знищуючи життя і не залишаючи нічого людського. Кожен удар, що забирає невинне життя, має призводити до законного й справедливого вироку, який карає за вбивство. Так обов’язково буде", - наголосив глава держави.

Удар РФ по Краматорську - деталі

Зранку 14 березня голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко поінформував, що росіяни вдарили ракетою по центру Краматорська, внаслідок чого пошкоджено шість багатоповерхівок.

Відомо про щонайменше трьох поранених та одного загиблого. Рятувальні роботи тривають, відтак кількість жертв може зрости.

Вас також можуть зацікавити новини: