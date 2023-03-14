РФ вдарила ракетою по житловому будинку в Краматорську / t.me/Tsaplienko

У вівторок, 14 березня, російські окупанти вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Краматорську Донецької області.

Як повідомляють місцеві пабліки, а також військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За даними місцевих спільнот, під завалами зруйнованого окупантами будинку перебувають люди. На місці атаки чутно людські крики.

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На перших кадрах з місця події видно, що ворожа ракета поцілила у трьохповерховий будинок. На місці вже працюють рятувальники.

Щойно голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про трьох поранених цивільних внаслідок ранкового обстрілу Краматорська. 

Кадри з місця обстрілу / t.me/pavlokyrylenko_donoda

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники", - зазначив голова ОВА.

Кадри з місця удару / t.me/pavlokyrylenko_donoda

Оновлено 10:14. Як повідомляє Суспільне з посиланням на прес-службу Донецької прокуратури, один з постраждалих внаслідок удару РФ по Краматорську помер у лікарні. Ще трьом постраждалим надають допомогу. Рятувальна операція триває.

Ситуація у Краматорську: останні новини

Краматорськ - прифронтове місто у Донецькій області, які знаходиться під регулярним вогнем російських окупантів. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирних жителів.

1 і 2 лютого росіяни влаштували криваві дні у Краматорську. Вороги пошкодили 51 багатоповерхівку, а під завалами опинилися люди. В результаті терористичних атак загарбників загинуло четверо жителів, а 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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