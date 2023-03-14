Під завалами, ймовірно, перебувають люди.

У вівторок, 14 березня, російські окупанти вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці у Краматорську Донецької області.

Як повідомляють місцеві пабліки, а також військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

За даними місцевих спільнот, під завалами зруйнованого окупантами будинку перебувають люди. На місці атаки чутно людські крики.

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На перших кадрах з місця події видно, що ворожа ракета поцілила у трьохповерховий будинок. На місці вже працюють рятувальники.

Щойно голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив про трьох поранених цивільних внаслідок ранкового обстрілу Краматорська.

"Росіяни вдарили ракетою по центру міста. За оперативною інформацією, пошкодили шість багатоповерхівок. На місці обстрілу працюють правоохоронці та рятувальники", - зазначив голова ОВА.

Оновлено 10:14. Як повідомляє Суспільне з посиланням на прес-службу Донецької прокуратури, один з постраждалих внаслідок удару РФ по Краматорську помер у лікарні. Ще трьом постраждалим надають допомогу. Рятувальна операція триває.

Ситуація у Краматорську: останні новини

Краматорськ - прифронтове місто у Донецькій області, які знаходиться під регулярним вогнем російських окупантів. Росіяни б'ють по цивільній інфраструктурі, вбиваючи мирних жителів.

1 і 2 лютого росіяни влаштували криваві дні у Краматорську. Вороги пошкодили 51 багатоповерхівку, а під завалами опинилися люди. В результаті терористичних атак загарбників загинуло четверо жителів, а 14 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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