Усі етнічні українці з різних країн світу, окрім Росії, зможуть отримати українське громадянство.

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді України запровадити інститут множинного громадянства.

Про це глава держави сказав у своєму привітанні з нагоди 105-ї річниці Дня Соборності України.

"Сьогодні я вношу у Верховну Раду України ключовий законопроєкт, який дасть змогу ухвалити комплексні зміни до законодавства та запровадити інститут множинного громадянства", - наголосив Зеленський.

Як відзначив президент, це "дасть змогу мати наше громадянство всім етнічним українцям та їхнім нащадкам із різних країн світу". Він уточнив, що окрім громадян країни-агресора.

"Всі, хто в періоди різних хвиль еміграції вимушено залишив рідну землю, опинившись у Європі, США, Канаді, країнах Азії, Латинської Америки. Всі, хто допомагає нам попри сотні й тисячі кілометрів від рідної землі", - відзначив Зеленський.

Крім того, він згадав і про іноземних добровольців, які стали на захист України. "Усі, хто воює за свободу України, як за рідну Батьківщину. І Україна стане для них такою. Для всіх, хто зможе відчути, що бути в Україні означає бути вдома. Не туристами, а громадянами. Великої, соборної, єдиної України. За свободу якої ми боремося. Б’ємося за право бути українцями. І відповідне рішення – один з елементів такої свободи, одна з можливостей реалізації такого права. Права бути українцем", - повідомив глава держави.

Множинне громадянство в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у жовтні 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність запровадження множинного громадянства в Україні з єдиним обмеженням.

У вересні минулого року народний депутат України Ярослав Железняк заявив, що парламент найближчим часом може розглянути детальніше 2 законопроекти щодо запровадження подвійного громадянства: вони зареєстровані в Раді за номерами 6368-д та 6369-д та передбачають певну лібералізацію щодо цього питання.

Водночас проект закону 6368-д пропонує, щоб українців могли позбавити громадянства в тому випадку, якщо вони добровільно погодилися взяти паспорт РФ - держави-окупанта.

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