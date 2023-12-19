Він зазначив, що над цим необхідно думати.

Президент Володимир Зеленський прокоментував необхідність запровадження множинного громадянства. Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час підсумкової прес-конференції.

"Напевно, треба думати про множинне громадянство. Відповідний закон є. В найближчому майбутньому ми будемо в Євросоюзі. Тому я не бачу поганого в таких пропозиціях сьогодення. Про множинне громадянство я говорив ще до початку повномасштабної війни. І це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців справді є 60 мільйонів в світі, і не всім обов'язково жити в Україні, у них є історія, є свої сім'ї, хтось народився, скажімо, в Канаді, США. Але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнес і тут сплачувати податки тощо - все це точно йде в плюс Україні", - сказав глава держави.

Він зазначив, що над цим необхідно думати, "не потрібно перегріти це питання, але і зарано - не можна, є тонкі питання в множинному громадянстві".

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"Я б хотів, щоб нас люди за кордоном, особливо жінки та діти, чули, щоб вони, коли працевлаштовуються, знаходять там нове життя, щоб вони все ж таки не поспішали відмовлятися від громадянства нашої держави. Це важливо. Таких людей нам не можна втрачати. І множинне громадянство, напевно, частково вирішує це питання", - пояснив Зеленський.

Повернення українських біженців додому

Зеленський заявив, що багато вимушених переселенців почнуть повертатися в Україну, коли в нашої держави буде більш потужна система протиповітряної оборони та відбудеться зменшення підтримки з боку європейських країн.

"Я в цьому не сумніваюся. Країни Європи, США підтримуватимуть тих наших громадян, кому це дуже потрібно та складно. Але ті, хто працевлаштовується, я впевнений, що вони матимуть інший рівень підтримки", - заявив Зеленський.

При цьому, він уточнив, що це не стосується підтримки України та українців, які всередині нашої держави.

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