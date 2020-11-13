Найближчі 60 діб молодий чоловік проведе в СІЗО без права внесення застави.

Рівненський міський суд обрав запобіжний захід 21-річному рівнянину, якого підозрюють у зґвалтуванні малолітньої дитини.

Читайте такожЗґвалтування 13-річної дівчинки на Волині: стали відомі моторошні подробиці (відео)Як повідомляє прес-служба Рівненської обласної прокуратури, за рішенням суду найближчі 60 діб (до 8 січня 2021 року) підозрюваний проведе під вартою, без права внесення застави.

Нагадаємо, чоловіка було затримано 10 листопада, після того, як до поліції надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл, що до неї звернулася малолітня учениця і розповіла, що її вранці поблизу закладу зґвалтував невідомий.

У результаті оперативних розшукових заходів було встановлено особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Виявилось також, що він раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців - притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків, а також відносно нього триває досудове розслідування за такий же злочин.

Під час обрання запобіжного заходу підозрюваний своєї вини у скоєному не визнав.

Санкція статті (ч. 4 ст. 152 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

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Підозрюваного у зґвалтуванні 21-річного хлопця затримали в Києві.

Повідомлялося, що він військовослужбовець.

Згідно з висновком медиків, 21-річний житель обласного центру був тверезий. У нього взяли біологічні зразки.

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Автор: Олександр Кульбачний