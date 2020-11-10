За даними поліції, підозрюваний вже притягувався до адмінвідповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин.

У Рівному затримано 21-річного військовослужбовця, який підозрюється у зґвалтуванні школярки.

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Рівненській області.

За інформацією поліції, сьогодні, 10 листопада, близько 10:00 до правоохоронців надійшло повідомлення від заступника директора однієї із рівненських шкіл про те, що поблизу навчального закладу невідомий чоловік зґвалтував ученицю.

У результаті проведених оперативних розшукових заходів правоохоронці встановили особу чоловіка, який може бути причетний до скоєного злочину. Зловмисника затримали на одній із вулиць обласного центру.

«У зґвалтуванні малолітньої у Рівному обґрунтовано підозрюється військовослужбовець», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 21-річний житель обласного центру перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Відповідно до медичного освідування, він був тверезий. У нього відібрали біологічні зразки.

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Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру.

«Відомо, що він і раніше потрапляв у поле зору правоохоронців: притягувався до адміністративної відповідальності за незаконне зберігання наркотичних речовин, а також відносно нього триває досудове розслідування за аналогічним фактом – статтею 309 ККУ», - розповіли в поліції.

За фактом зґвалтування особи, яка не досягла 14-ти років, слідчі Рівненського відділу поліції розпочали досудове розслідування за ч. 4 ст. 152 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 10 до 15 років.

Слідчі дії тривають. Процесуальне керівництво здійснює військова прокуратура.

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Автор: Світлана Макринська