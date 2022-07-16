Мер Сум Олександр Лисенко порадив мешканцям міста покинути його на вихідні. За його словами, найближчими днями потрібно приділити своїй безпеці більше уваги.
Про це Лисенко повідомив у Facebook.
"Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися. Прошу всіх скористатися моєю порадою", - наголосив мер.
Лисенко також нагадав, що не можна нехтувати повітряною тривогою.
Водночас міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав жителів виїхати якомога далі від кордону з РФ.
"Схоже, нас чекають непрості вихідні. Тому я б порадив тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів в села, подалі від кордону хоча б на 40 км", - написав він.
Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 38 тисяч 140 осіб. За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ ліквідували близько 140 російських окупантів.