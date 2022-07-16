Мер Сум заявив, що на вихідних потрібно буде приділити особистій безпеці більше уваги.

Мер Сум Олександр Лисенко порадив мешканцям міста покинути його на вихідні. За його словами, найближчими днями потрібно приділити своїй безпеці більше уваги.

Про це Лисенко повідомив у Facebook.

"Уникайте великих скупчень людей і не ігноруйте повітряну тривогу. Якщо є можливість виїхати з міста, то краще нею скористатися. Прошу всіх скористатися моєю порадою", - наголосив мер.

Лисенко також нагадав, що не можна нехтувати повітряною тривогою.

Водночас міський голова Білопілля Юрій Зарко закликав жителів виїхати якомога далі від кордону з РФ.

"Схоже, нас чекають непрості вихідні. Тому я б порадив тим, у кого є така можливість, виїхати на пару днів до родичів в села, подалі від кордону хоча б на 40 км", - написав він.

Як раніше повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 38 тисяч 140 осіб. За даними Генштабу, за останню добу ЗСУ ліквідували близько 140 російських окупантів.

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