Зафіксовано блізько 60 обстрілів.

У середу росіяни обстрілювали громади Сумської області з РСЗВ і мінометів.

Про це розповів голова Сумської військової адміністрації Дмитро Живицький.

Живицький повідомив, що опівдні 13 липня росіяни обстріляли села Дружбівської та Середино-Будської громад з реактивних систем залпового вогню, 20 прильотів.

"За годину – ще 20 прильотів", – уточнив Живицький. Крім того, після 13 години почався мінометний обстріл Краснопільської громади, 19 прильотів.

Також після 14 години ворог вдарив по Шалигінській громаді шістьма мінометними вибухами.

Напередодні повідомлялося, що протягом вівторка ворог 58 разів обстріляв території чотирьох громад Сумської області з різних видів озброєння. Як наслідок – потрапляння по цивільній споруді мирних мешканців.

Суми продовжують суттєво підвищувати оборонозданість міста на випадок повторної спроби росіян захопити його.

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