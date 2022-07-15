Вже вісім модульних містечок відкрито в Україні.

Модульні містечка, які відкриваються для внутрішньо переміщених осіб, будуть мати усе необхідне обладнання, щоб функціонувати та взимку.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр громад та територій Олексій Чернишов.

"В Україні вже відкрито вісім модульних містечок. Близько 15 проектів зараз перебувають в стадії реалізації. Проекти плануються і для застосування взимку, тобто там є й опалення, гаряча вода та інші речі", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, український уряд виділив 1,4 мільярда гривень на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

Також створено оперативний штаб із забезпечення будівельними матеріалами, що сприятиме відновленню будівель та споруд, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації.

За словами голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, станом на 15 травня тільки на Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. При цьому 80% зруйнованих росіянами будівель - приватне житло.

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