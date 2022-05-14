Розмістити тимчасове житло планують в районі лижної бази, що теж зруйнована внаслідок ворожих обстрілів / фото УНІАН, Арсен Петров

На Чернігівщині майже 3,5 тисячі будівель зруйновані або пошкоджені внаслідок бойових дій. Для людей, які втратили житло, планують звести модульні будинки.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Близько 3,5 тисяч будівель зруйновані або пошкоджені в наслідок бойових дій на Чернігівщині. 80% — це житло", - зазначив він.

Для чернігівців, які втратили житло, планують звести модульні будинки. Розмістити тимчасове житло планують в районі лижної бази, що теж зруйнована внаслідок ворожих обстрілів.

"Тим, хто залишився без дому, насамперед варто звернутися до Національної поліції для відкриття кримінального провадження та отримання довідки про руйнування майна саме внаслідок бойових дій", - уточнив він.

Потім із цим документом необхідно звернутись до новостворених комісій з фіксації втраченого, знищеного або пошкодженого майна при сільських, селищних, міських радах. Заявником може бути людина, яка володіє цим майном та підтверджує це право документально.

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