Зимова косметичка. Як дбати про красу в холодну пору року

Сезон змінився і раптом наші "друзі" на поличках з кремами й емульсіями перетворилися на підступних "ворогів". Про які креми і процедури в холодну пору року слід забути, а яким навпаки варто приділити увагу?

Більшість жінок і чоловіків у нашій країні самі собі косметологи. Та от вчитуватись у нудні та заплутані рекомендації до засобів догляду не люблять. Тож для багатьох стане відкриттям, що купа сироваток, масочок, олійок, які рятували вашу красу і здоров'я влітку, з холодами можуть шкодити вашій шкірі. І навпаки - купу процедур можна починати лише в осінньо-зимовий період. Щоб не нашкодити собі і підібрати індивідуальний догляд, варто звернутися до спеціалістів.

Оксана Салькова не просто лікар, двадцять років вона працювала у реанімаційному відділенні. Але ось уже шість років, як круто змінила фах і пішла в косметологію. Утім взялася за цю справу з попередньою системністю й виявила купу деталей, порушення яких замість краси і здоров'я легко доведе до біди.

"Насправді є сезонність процедур. Зазвичай влітку у косметологів затишшя. А ось з приходом осені з’являється робота: пацієнтки приходять на ін’єкції ботулотоксину, на біоревіталізацію, на мезотерапію, на плазмоліфтинг, на пілінги", - розповідає ТСН.Тижню дерматолог, косметолог Оксана Салькова.

Косметологи нагадують, що 70% успіху в косметології – це домашній догляд. Але, якщо він буде невірним, то можна своїми руками спровокувати висипи, навіть купероз.

Мирославі усього вісімнадцять. ТСН.Тиждень навіть здивувався, побачивши у косметолога таку юну дівчину. Адже здається, що доглядати за собою починаєш лише близько тридцяти. Хоча насправді – раніше.

"Дерматологи й косметологи починають працювати навіть з дітьми, якщо є така потреба. Тобто з 10, з 12 років можемо рекомендувати лікування, косметологічні процедури", - каже ТСН.Тижню Оксана Салькова.

Час дбати про красу

Мирослава прийшла до неї за сезонною процедурою – пілінгом.

"Вже не могла дочекатися. Коли літо, у мене більше висипів, адже пітнієш, сонце активне… Лице "горить", бо я собі все це "надавила". Неприємно…", - розповідає вона.

Пілінг - хімічна маніпуляція - головний союзник Мирослави у боротьбі з висипанням на шкірі. Тому дівчина так сильно й чекала похолодання.

"Пілінги – це процедура лише осінньо-зимового періоду. Тому що має ушкоджуючу дію. А під час взаємодії з сонцем виникає післязапальна пігментація. Лице може змінити свій колір. Може з’явитись коричневий пігмент на лиці", - розповідає ТСН.Тижню косметолог Оксана Салькова.

Більшість дерматологів і косметологів саме на осінь переносять чимало апаратних методик та антиейджингових процедур, наприклад, ін’єкції від зморшок. До речі, якщо ви наважитеся зробити коль у лоб, дерматолог Оксана каже, уважно обирайте, що саме колете. Адже пропозицій – безліч, а от сертифікацію мають лише три препарати. На жаль, вам скажуть про це далеко не у кожному салоні краси .

І окрема проблема - видалення новоутворень на шкірі.

"Осінь – це видалення новоутворень. Ми говоримо про папіломи, про невеличкі родимки, невуси. Чому їх треба видаляти, і чому саме в холодний проміжок часу? Тому що восени практично немає сонця. Так ми профілактуємо запальну та післязапальну пігментацію", - каже Оксана Салькова.

І хоч зробити це можна в багатьох салонах, слідкуйте, чи справді там мають на це право.

"Дуже важливо, щоб видалення проводилось у клініках з медичною ліцензією. І видаляти повинен лікар-дерматолог", - нагадує Оксана Салькова.

Косметологічне перевдягання

Та насправді відповідальність за здоров’я нашої шкіри несуть не лише салони, а й ми самі. Адже з початком холодів ми ховаємо в коробки літні кофтинки та сукні, починаємо утеплюватися. І, надягаючи куртки та пальта, варто згадати, що варто "вдягнути" й обличчя.

Ніжна шкіра обличчя Наталії Карієвої страждала від холодів два десятки років. "Коли починаються холоди, зранку виходимо – холодно, і у цей час у мене шкіра стала якоюсь тонкою, почала лущитись. Це не проходить… Крем допомагає хвилин на 15, а потім все одно сухість", - розповіла жінка ТСН.Тижню.

Це продовжувалося, аж поки косметолог не зауважив, що жінка критично помиляється з домашньою косметикою.

Тож чим відрізняється літня й зимова поличка краси? Від чого потрібно відмовитися прямо цієї осені – і назавжди? А ще які креми захистять нас в морози?

"Природний захист шкіри називається гідроліпідна мантія. Гідро – вода. Ліпід – жир. Взимку цього жиру має вироблятися трішечки більше. Але шкіра не може так швидко перелаштуватися. Тому ми маємо їй допомогти", - розповідає ТСН.Тижню косметолог Олена Романова.

Саме тому, за її словами, "зимовий" крем має бути більш щільним. Як сметанка. "Коли він всмоктується, залишає трішки ліпідну оболонку. Це і є наш захист. Адже зволожуючий крем або насичує шкіру вологою, або допомагає утримати шкірі вологу. Але немає другого компонента, ліпіду – жиру. А жир - це основний захист від морозу", - каже Олена Романова.

Втім, ховати зволожуючий крем теж не поспішайте. За словами косметолога Олени Романовою, зараз, в опалювальний сезон, коли дуже багато людей працюють за комп’ютерами, шкіра дуже сохне. Тому зволоження має бути. Але варто взимку перевести зволоження в ніч.

Натомість зранку варто обрати крем з великою кількістю ліпідів. Спочатку нанесіть його, а другим шаром не забудьте про крем з спф-захистом.

"Ситуація взимку з спф-захистом не міняється. Наносимо такі засоби повсякчас, повсякденно. Але, виходячи на вулицю взимку, живильний крем ми наносимо під спф-захист", - розповідає ТСН.Тижню Олена Романова.

Вона нагадує, що крем з сфр-захистом влітку варто наносити за 30 хвилин до того, як вийти на вулицю. Взимку такого немає, чекати не потрібно - 10 хвилин і можна бігти. Щоправда, є одне але.

"Коли ми живемо в сітіциклі, для нас важливий час. Тому часто ми швидко вмиваємось, швидко наносимо крем і вибігаємо. Це помилка. Коли вмилися, маємо просушити обличчя серветками, щоб не залишилося вологи. Адже ця волога є причиною того, що шкіра може полущитись", - каже Олена Романова.

Лущитися шкіра може і через косметичний засіб, який, скоріше за все, є й у вашому арсеналі. Мова про скраби, які роблять шкіру абсолютно беззахисною.

"Верхній шар нашої шкіри складається з клітинок, які вже вмерли. Але вони виконують свою основну захисну роль. Вони лежать одна до одної. І взимку кількість жиру, яка є між цими клітинками, нас захищає. Ми скрабом залишки цього жиру прибрали, і наші клітинки замість того, щоб бути щільними і захищати, розкрилися. Через них потрапляє холод", - каже Олена Романова.

Також косметологи нагадують, що усі ці правила стосуються й чоловіків.

"З чоловіками взагалі дуже складно, вони люблять, щоб була одна баночка і на очі, і на обличчя, і для рук… Але чоловіки теж мають розуміти, якщо вони не доглядають за обличчям, купероз з’являється. Особливо це стосується тих, хто любить лижі", - розповідає ТСН.Тижню Олена Романова.

Тож вже сьогодні перегляньте свої пляшечки краси. Літні доведеться відкласти, навіть якщо шкода. Врешті, ви ж не вдягаєте взимку футболку лише тому, що вона "не закінчилась"…

Ніна Грушецька, Костянтин Слюсар

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter