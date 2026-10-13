Зміни у відстрочках і бронюванні: омбудсмен пояснив, що насправді відбувається

Лубінець закликав не робити передчасні гучні висновки.

Запропоновані зміни правил мобілізації та бронювання не повинні сприйматися громадянами як уже ухвалені рішення, і, відповідно, не варто робити передчасні гучні висновки та панікувати. Про це йдеться у дописі уповноваженого Верховної Ради із прав людини Дмитра Лубінця у Facebook.

Як розповів омбудсмен, у публічному просторі обговорюють можливі зміни до законодавства у сфері мобілізації, а саме перегляд підстав для відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації для окремих категорій громадян, а також можливе посилення вимог до бронювання військовозобов’язаних працівників і зміну критеріїв визначення підприємств критично важливими.

Він нагадав, що серед озвучених пропозицій – додаткові умови для отримання відстрочки батьками дітей з інвалідністю, особами, які мають родичів з інвалідністю, та громадянами, які здійснюють постійний догляд за членами сім’ї. Також поширюється інформація про можливий перегляд квот бронювання, зокрема на підприємствах оборонно-промислового комплексу та енергетики.

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"Однак важливо розставити крапки над "і": йдеться про можливі законодавчі зміни, а не про ухвалений закон. Це принципова різниця, яку не варто губити за гучними заголовками. Як кажуть, не варто казати "гоп", поки не перескочив. А в законодавчому процесі до цього "гоп" ще чимало етапів", - пише Лубінець.

Посадовець повідомив, що цей законопроект до Офісу Омбудсмана України не надходив, тому він не може "коментувати його як офіційно отриманий документ або формувати остаточну правову оцінку на підставі повідомлень третіх сторін".

"Якби державні інституції публічно реагували на кожну законодавчу пропозицію ще до її належного опрацювання, суспільна дискусія ризикувала б перетворитися на нескінченний потік взаємосуперечливих заяв. Замість розуміння суті можливих змін громадяни отримували б нові приводи для тривоги, а припущення починали б сприйматися як доконані факти", - вважає омбусман.

Водночас, на його думку, порушені питання потребують уваги:

"Захист прав дітей, зокрема дітей з інвалідністю, підтримка людей, які потребують постійного догляду, та їхніх родин – надзвичайно важливі. Діти й сім’ї, які залежать від допомоги близьких, не повинні ставати заручниками недосконалих законодавчих рішень".

Лубінець пообіцяв, що під час опрацювання відповідних документів особисто приділятиме особливу увагу можливим ризикам для прав дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду, та членів їхніх сімей.

Бронювання працівників

Щодо бронювання працівників, то, як зауважив омбудсман, "перегляд відповідних правил має враховувати потреби оборони, безперервну роботу критичної інфраструктури та захист трудових прав людей".

"Критерії визначення підприємств критично важливими й квоти бронювання мають бути чіткими, обґрунтованими та передбачуваними, щоб рішення держави не створювали правової невизначеності для працівників і роботодавців", - зазначив він.

Лубінець додав, що після надходження відповідних проєктів нормативно-правових актів до Офісу Омбудсмана їх опрацюють у межах його повноважень, а за потреби нададуть правову оцінку.

"Бо між словами "пропонують змінити" і "права вже обмежили" – не просто різниця у формулюваннях. Між ними – цілий законодавчий процес. І саме його, а не припущення, варто брати за основу для відповідальних висновків", - застеріг він.

Ймовірні зміни у бронюванні

Як повідомляв УНІАН, в Україні можуть різко "порізати" бронювання. Як розповів народний депутат Ярослав Железняк, "уряд готує до Постанови про деякі питання організації бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час". За його даними, броні стане менше, а міністерства більше не ухвалюватимуть рішення щодо бронювання - цим займеться спеціальний Координаційний центр.

Проєкт змін передбачає перегляд граничної кількості працівників, яких можуть забронювати окремі підприємства. Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики максимальний рівень бронювання пропонують знизити зі 100% до 85%. Для підприємств теплопостачання, водопостачання та поводження з побутовими відходами ліміт бронювання можуть скоротити з 75% до 60%.

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